I sindaci dell'estremo ponente aspettano il vaccino anti covid: “Lo faremo appena possibile”

È già stata avviata la campagna per i vaccini anti-Covid in Europa, evento certamente dal valore storico e di estrema importanza. Sono sbarcate anche in Italia e in provincia di Imperia le prime quantità destinate con precedenza ai medici, agli operatori sanitari e persone anziane o con patologie importanti. Fra entusiasmo, scetticismo e movimenti ‘no vax’, i sindaci dell'estremo Ponente sono favorevoli alla vaccinazione e si dicono pronti quando arriverà il momento.



Il primo cittadino di Bordighera Vittorio Ingenito non ha dubbi e al nostro giornale dichiara che sicuramente farà il vaccino, così come il sindaco Armando Biasi di Vallecrosia e, nella città di confine, è a favore della vaccinazione anche il sindaco Gaetano Scullino.



Appena possibile si sottoporranno dunque alla procedura dettata dal protocollo rispettando naturalmente le tempistiche stabilite e di conseguenza il proprio turno. Per il bene personale e di tutti coloro che li circondano. Ricoprendo un ruolo importante in cui è fondamentale anche la relazione umana, il vaccino pare indispensabile per garantire e trasmettere sicurezza in ogni senso.