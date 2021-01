Bajardo: Sindaco, vice e operaio del comune all'opera per spargere il sale insieme alla Protezione Civile

Lo spettacolo della neve ha ovviamente catturato tutti nella nostra provincia e, in particolare nell’entroterra di Sanremo. Uno spettacolo non usuale e che ha sempre il suo grande fascino.

Ma, come spesso capita, si tratta di uno spettacolo che crea anche non pochi problemi, anche in funzione del fatto che non tutti i piccoli paesi sono attrezzati.- Da questa mattina, infatti, il Sindaco di Bajardo, insieme al suo vice e all’operaio comunale sono impegnati per liberare alcune stradine dove risiedono alcuni abitanti, invase dalla neve.

Viene sparso il sale, sia per lo scioglimento del manto che per l’eventuale formazione di ghiaccio, ma sarebbe servita una pala meccanica, che arriverà domani. “Purtroppo – ha detto il primo cittadino – non siamo attrezzati per evenienze di questo tipo e, per stavolta ci siamo arrangiati, ma provvederemo al più presto per avere uno spartineve in modo da essere pronti nei prossimi anni”.

La situazione è comunque sotto controllo e non si registrano gravi disagi per i residenti di Bajardo. Domani arriverà una pala meccanica che provvederà a rimuovere la neve dove necessario.