Imperia: per il ciclo ‘Inviti al Vieusseux’, intervista al dottor Isaac Cohen, esperto di geopolitica di fama internazionale (video)

Per capire la complessità del nostro tempo occorre prendere lezione dalle persone esperte e competenti, capaci di rendere il loro sapere comprensibile a tutti. Nel tentativo del Liceo 'Vieusseux' di Imperia di fornire strumenti per orientarsi nel presente, propone questa eccezionale intervista con il Dr. Isaac Cohen, un importante esperto di geopolitica e economia degli Stati Uniti, comunemente intervistato dalla CNN e altri famosi network internazionali.



"Per quasi 25 anni membro della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi – spiegano dal liceo imperiese -, Cohen sta offrendo la sua profonda conoscenza dei problemi dell’integrazione economica e degli scambi commerciali alla società Inverway LLC, specializzata nello sviluppo del business nell’emisfero occidentale, di cui è Presidente e CEO.

Il Dr. Cohen è stato molto cordiale e generoso con noi. Dal suo studio di Washington DC ci ha dedicato più di un’ora del suo tempo, rispondendo con competenza, ampiezza e profondità alle nostre domande. Abbiamo imparato molto da lui intorno a molteplici argomenti: dal ruolo della pandemia nelle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti al rapporto tra crisi economica e democrazia, dai rapporti commerciali tra USA e Cina dopo la Trade War di Trump alla relazione tra globalizzazione e cultura.

Il Liceo Vieusseux è dunque orgoglioso di offrire ai suoi studenti e docenti, nonché alla grande platea del web, un’analisi ampia e informata sui grandi problemi del nostro tempo espressa in modo chiaro e lucido, in un inglese perfettamente comprensibile, da parte di un esperto di fama internazionale.

L’intervista, che fa parte della prestigiosa rassegna Inviti al Vieusseux, è curata dal Dirigente Scolastico Paolo Auricchia, con la partecipazione della prof.ssa Raffaella Romano e del prof. Giorgio Durante".