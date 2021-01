Ecco il Catamarano che collegherà il Principato di Monaco con il porto 'Cala del Forte' di Ventimiglia (Foto)

E’ appena uscito dai cantieri navali de ‘La Rochelle’ il catamarano che unirà il porto di Ventimiglia, ‘Cala del Forte’ con il Principato di Monaco, il primo vero collegamento via mare tra le due città. Un mezzo veloce che in condizioni meteo ottimali può viaggiare fino a 48 nodi, il che vuol dire essere in 8-10 minuti a Monaco.

Dalla ‘Monaco Ports’, nella giornata inaugurale di metà ottobre, in cui arrivò la prima imbarcazione nel porto il Tuiga, avevano dichiarato che si valuterà se fare anche un servizio di trasporto quotidiano, in quanto molto dipenderà dalle richieste. A breve dovrebbe entrare in funzione, l’idea era quella di iniziare a fine febbraio, primi di marzo.

La cosiddetta ‘autostrada del mare’ fu un’idea del sindaco Gaetano Scullino già nel 2007: l’esempio dell’eliscafo può diventare infatti l’apripista ad un nuovo mezzo di trasporto via mare più strutturato, un servizio navetta per i tanti pendolari transfrontalieri ed anche un’attrattiva turistica importante. E potrebbe in futuro, in una visione più ampia, collegare tutti i porti da Imperia a Cannes.