Covid e restrizioni dalla prossima settimana: stasera vertice Governo - Regioni. Prime anticipazioni

Come cambierà il quadro delle restrizioni dalla prossima settimana? Stando alle ultime indiscrezioni il 9 e 10 gennaio, l’Italia andrà in zona arancione mentre il 7 e l’8 gennaio rimarrà la zona gialla.

Le nuove regole saranno al centro di un confronto tra Governo e Regioni in serata. Le proposte da presentare ai Governatori sono state analizzate nell’ambito di un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e i membri del CTS.



Sono al vaglio diversi scenari per la settimana prossima, in particolare per limitare lo spostamento tra regioni anche se in fascia gialla, a ragioni di necessità. Il Governo inoltre starebbe valutando una proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, introdotta nell’ultimo DPCM per le festività natalizie, scadrà il 6 gennaio e potrebbe essere prorogata fino al 15 del mese. Discorso diverso invece riguarderebbe le scuole. Sembra che il Governo punti a una ripartenza della didattica in presenza al 50% per le scuole a partire dal 7 gennaio.

Infine, dall’11 al 15 gennaio dovrebbero scattare le restrizioni previste a seconda delle fasce di colore. I parametri di attribuzione del colore alle regioni dovrebbero essere ulteriormente stringenti. Questo fino ad arrivare al 15 quando il premier Conte dovrebbe firmare il nuovo DPCM.