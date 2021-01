Sanremo: situazione di degrado in una traversa di Strada Borgo, la segnalazione di un lettore

“Abito in strada Borgo per la precisione quella strada che si trova in prossimità dell'asilo Corradi. Volevo fare un po’ di luce su questa strada… partiamo dalla mancanza di una manutenzione ordinaria per quanto riguarda la pulizia della stessa strada, sarebbe bello vedere meno sporcizia e odori di escrementi, capisco che molta è la colpa di chi porta a passeggio il cane senza neanche degnarsi minimamente di raccogliere le deiezioni.



Passiamo alla nostra raccolta differenziata… i residenti devono fare molta strada a piedi (visto e considerato che é una strada pedonale e la maggior parte dei residenti sono tutti anziani) per arrivare ai bidoni, e inoltre il primo bidone utile del vetro lo troviamo in prossimità del supermercato Eurospin. Quindi non mi sembra molto logico dopo quanto si paga dover ancora portare noi i sacchi in prossimità dei bidoni… all'interno della strada si potrebbe passare con un mezzo elettrico con tanto di cassone e organizzati con acqua come ne ho già visti operare in centro e vie limitrofe per il lavaggio di bidoni e strade, potrebbero ritirare i rifiuti nei giorni indicati della differenziata, e al contempo pulire le deiezioni, riportando un po’ di decoro a questa strada.



Per quanto riguarda il passaggio del mezzo si fa notare ai residenti, che nei punti più stretti, sarebbe meglio non parcheggiare le moto anche per un più facile intervento di soccorso. Sarebbe utile che il comune intervenisse con un bel cartello di segnalazione del nome della strada con annesso numerazione che segue nella strada, visto che é presente un cartello vecchio sporco e nascosto. Il tutto servirebbe ad avere le consegne di corrieri e altro con più comodità senza dover ricorrere la gente. Ringrazio per la disponibilità e spero che il Comune o chi si occupa della pulizia urbana facciano un sopralluogo per trovare una soluzione a tutti questi problemi.



Gianluca".