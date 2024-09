Bordighera, Giuseppe Trucchi: "Inviato al sindaco richiesta di convocazione urgente della commissione sanità"

Dopo quasi 7 anni dal bando del 2018, Alisa, l'Azienda Sanitaria Ligure, ha recentemente comunicato che è necessario più tempo per verificare le procedure amministrative relative all'accreditamento di alcuni reparti dell'Ospedale S. Charles, che non hanno ancora ottenuto l'accreditamento nonostante i risultati favorevoli delle verifiche. ALISA ha spiegato che l'attuale privatizzazione rappresenta una realizzazione innovativa a livello regionale e, di conseguenza, è necessario riaprire un'interlocuzione con numerosi soggetti a livello regionale e, se ho capito bene, anche a livello ministeriale, per chiarire definitivamente tutte le procedure.

Sorprende che, dopo tutti questi anni, le procedure amministrative siano ancora incerte. Purtroppo, questi rallentamenti si riflettono su molte persone in attesa delle prestazioni sanitarie richieste. Per la nostra cittadinanza, non è accettabile che questa situazione persista, impedendo ai pazienti di usufruire pienamente dei servizi previsti dal contratto e dal bando. Molti cittadini sono in attesa di risposta.

Chiedo al Sindaco di convocare la Commissione Consiliare dedicata a Sanità e Ospedale, mai attivata nonostante la mia battaglia ormai annosa. La mia richiesta nasce dalla necessità di approfondire, eventualmente in collaborazione con i gestori privati, le problematiche esistenti e contribuire rapidamente alla loro soluzione, nell'unico interesse degli assistiti e delle loro famiglie.