Ospedale Unico di Taggia, le preoccupazioni di una lettrice: "Progetto che solleva dubbi e sospetti"

Egregio Direttore,

Da tempo si favoleggia sull'Ospedale unico di Taggia, ma questo solleva in me il sospetto che coloro che spingono per la realizzazione di un progetto simile stanno lavorando con altri scopi, e non certo per migliorare l'assistenza sanitaria pubblica. Ho sempre avuto il fondato sospetto che l'obiettivo sia liberare una porzione di territorio privilegiata, potenzialmente allettante per chi vede nella chiusura dell'Ospedale di Sanremo un'opportunità di sfruttare quell'area dal grande valore ambientale. La continua insistenza nel chiudere l'ospedale mi è sempre apparsa sospetta, proprio per la sua posizione, e non certo per migliorare i servizi sanitari eliminando i presidi di Sanremo e Imperia.

Avendo spesso avuto bisogno di accedere ai servizi sanitari, considero l'Ospedale di Sanremo fondamentale per il nostro territorio. È facilmente raggiungibile in tempi ragionevoli, soprattutto per chi, come me, necessita di prestazioni d'urgenza. Al contrario, sia l'Ospedale unico di Taggia che quello di Imperia non sarebbero facilmente accessibili a causa della viabilità non agevole delle loro rispettive ubicazioni.

E se, malauguratamente, il nuovo presidio sanitario di Taggia dovesse somigliare anche lontanamente al Mercato dei Fiori – a suo tempo considerato un capolavoro d'efficienza per il commercio floricolo – finiremmo per fare "bingo" un'altra volta, ma ancora una volta a perdere!