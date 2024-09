Sanremo: ancora problemi nella raccolta dei rifiuti, degrado e problemi di igiene in via Duca degli Abruzzi (Foto)

Sempre ben presente il problema del degrado dettato dall’inciviltà di molti che conferiscono in modo errato in rifiuti. Questa volta la segnalazione (fatta anche all’Urp del Comune e ed all’amministratore del Condominio Patrizia), ci arriva da Andrea Lusa che ha segnalato una problematica che sta interessando la comunità di via Duca degli Abruzzi a Sanremo e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

Nel quartiere, in particolare nella zona attorno ai civici 185 e 187, continua a presentare un grave problema di raccolta rifiuti. La situazione crea non solo un impatto visivo negativo ma genera problemi di igiene e salubrità. I rifiuti non smaltiti correttamente attirano insetti ed animali indesiderati, causando miasmi e rischi per la salute. I residenti chiedono un tempestivo intervento per garantire pulizia ed igiene delle strade, nonché la tutela della salute dei cittadini.