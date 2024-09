Sanremo: multato perchè conferisce rifiuti davanti all'ecopunto di via San Francesco, l'indignazione di un lettore

"Buongiorno

il giorno 6 agosto abbiamo terminato il nostro periodo di vacanza a Sanremo ed avevamo ancora da conferire al centro di raccolta 1 sacchetto raccolta della plastica.

Mentre partiamo in auto, portiamo il sacchetto al centro di raccolta di Via San Francesco ma questi era chiuso, nonostante fosse agosto. Decidiamo quindi di lasciare il sacchetto davanti al portone di ingresso dell'area Ecologica pensando di avere in tal modo un comportamento virtuoso.

Qualche giorno fa ricevo una multa da parte del comando di polizia di Sanremo perché le telecamere di sorveglianza mi hanno filmato mentre scendevo dall'auto e lasciavo il sacchetto davanti al portone. Innanzitutto mi chiedo perché almeno in estate il centro di raccolta non faccia orario continuato visto che i vacanzieri in partenza non possono passare un'altra volta se trovano l'area ecologica chiusa. Mi chiedo inoltre quale danno possa avere arrecato alla raccolta rifiuti visto che gli addetti al centro di raccolta, all'apertura avranno impiegato 15 secondi a mettere il sacchetto nel contenitore per la plastica.

Non sarebbe stato peggio se avessi abbandonato i rifiuti in giro per Sanremo o in qualche cestino? Sono veramente indignato di questo modo di procedere da parte della polizia municipale..

Saluti Roberto".