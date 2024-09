Sanremo, disagi nel Condominio Capitolo 2000 "Continui allagamenti", Arte Imperia "Intervento nelle prossime ore"

Nel cuore del centro storico di Sanremo, al condominio Capitolo 2000, è emersa una questione di lunga data legata a un lastrico solare. Il problema riguarda un appartamento situato al terzo e ultimo piano del palazzo, in via Capitolo 28, "che circa 35 anni fa ha inglobato una parte del lastrico solare comune senza alcuna contestazione", segnala uno dei residenti nel palazzo. "Da allora, i proprietari e gli inquilini che si sono susseguiti hanno mostrato scarso impegno nella manutenzione, causando ripetuti allagamenti a causa della mancata pulizia dei pluviali, i canali di scolo dell'acqua piovana".

L'appartamento, ormai di proprietà dell'ente ARTE Imperia, in attesa di assegnazione, continua a essere una fonte di disagi per i condomini. "Durante le piogge, l'acqua filtra dalle scale comuni, causando danni alle proprietà sottostanti e rendendo necessarie frequenti segnalazioni agli amministratori e alle autorità competenti", prosegue il residente del condominio Capitolo 2000. "Tuttavia, nonostante le segnalazioni ai vigili del fuoco, questi non hanno potuto intervenire poiché la proprietà è privata e non vi erano pericoli immediati per le persone".

La segnalazione è comunque arrivata ad ARTE Imperia, che ha assicurato che nelle prossime ore verrà eseguito l'intervento: "Settimana scorsa è stato fatto l'ordine di lavoro alla ditta appaltatrice, nelle prossime ore verranno eseguiti i lavori per far sì che non entri più l'acqua all'interno del condominio quando piove".