Covid in Liguria: 472 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 82 in provincia di Imperia

Questa la situazione nella provincia di Imperia. Sono 82 i nuovi positivi, per un totale di 486 persone. Diminuiscono di 4 unità gli ospedalizzati presso l’Ospedale Borea di Sanremo, 63 i pazienti positivi ricoverati, 5 in terapia intensiva. Ci sono 114 persone in più in sorveglianza attiva, dove si passa dai 935 di ieri ai 1049 di oggi.

Ospedalizzati: 759 (-16) | 65 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 63 (-4) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 120 (-4) | 11 (+2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 207 (-2) | 28 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 96 (+2) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 52 (-1) | 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 96 (-1) | 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 124 (-6) | 5 (+1) in terapia intensiva