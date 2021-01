'Vaccine Day' in Asl 1: il Direttore del 118 "Fondamentale la vaccinazione, giusto instaurare le zone rosse per le feste"

“Alcuni hanno quasi paura di questo vaccino, anche in funzione di quanto è stato detto in radio e tv e, quindi, io voglio tranquillizzare tutti. Io l’ho fatto alle 11 di questa mattina e sto benissimo. Si tratta di un vaccino che ci potrà far uscire dal tunnel e vedere quella luce di cui abbiamo bisogno. Tutti insieme dobbiamo incamminarci su una strada per quella serenità di vita che tutti vogliamo, non solo nel settore sanitario ma in tutto il mondo che ci circonda”.

Sono le parole di Stefano Ferlito, Direttore del 118 della nostra provincia di Imperia. “Il fatto che io mi sia vaccinato – prosegue - insieme ad altri del personale medico e dirigenziale dell’Asl, è un segnale importante. Questo perché non ha contraddizioni ma solo sicurezze ed è vivamente consigliato. Sarebbe davvero opportuno farlo, per tutti”. Lei ha detto di aver fatto il vaccino poche ore fa e di stare bene. Questo significa che, se ci fossero contro indicazioni, possono manifestarsi subito? “Assolutamente si (come per ogni vaccino) e infatti bisogna attendere circa 15 minuti per eventuali effetti collaterali. C’è da dire che, comunque, prima del vaccino viene fatta l’anamnesi da parte di un medico che valuta eventuali patologie e sintomatologie importanti. Solo dopo viene somministrato il vaccino. Sento parlare della pericolosità del vaccino, che è stato poco testato e arrivato in troppo poco tempo. Tutto questo senza capire che ha un meccanismo d’azione, studiato in altri vaccini importanti come ad esempio la Sars. E’ stato ora messo in campo per un’urgenza mondiale e in tempi brevi”.

Lei consiglierà anche alle persone a lei vicine di fare il vaccino? “Certamente si e mia figlia lo farà quando sarà il suo turno e spero che tutti lo vogliano fare perché, più persone saranno vaccinate e più presto troveremo una vita normale”.

Il vaccino è importante anche per il mondo del volontariato: “Io penso anche al mondo del volontariato, che ha dato tanto alla lotta contro il Coronavirus. Molti di loro si sono ammalati e ricoverati. Soprattutto le pubbliche assistenze, tanto è vero che, tra le vaccinazioni che partono il 2 gennaio, sono coinvolti anche i volontari e dipendenti del soccorso. Loro, seppur protetti, vengono a contatto più frequentemente con il virus. Oggi è stato l’inizio di un percorso che dobbiamo fare tutti e più persone lo faranno e meglio sarà per il mondo intero”.

Approfittiamo delle competenze del Dottor Ferlito per sapere cosa pensa della situazione in peggioramento, in chiave contagi e morti, negli altri paesi del mondo: “Ci sono fasi con aumento dei contagi per atteggiamenti che definiamo ‘disinibiti’. Ora stiamo facendo un percorso con il vaccino che, seppur in salita, si deve fare e ci farà raggiungere l’obiettivo a distanza di mesi. Alcune nazioni hanno tenuto atteggiamenti molto disinibiti, perché non erano coscienti della reale situazioni. E non dimentichiamo che, all’inizio della pandemia noi eravamo definiti degli ‘appestati’ e, tra i primi i nostri cugini francesi. In Italia siamo stati più attenti anche se, in alcuni momenti, non è stato così ma, sono certo, che in provincia di Imperia e in regione l’attenzione è stata decisamente maggiore che in altre zone”.

Per le feste di fine anno il Governo ha deciso di instaurare le zone rosse e arancioni. Da medico ritiene che sia stato giusto? “Sono state necessarie perché, in alcuni momenti tutti noi vogliamo festeggiare (e sottolineo che tutti lo vogliamo fare) ma ora non è il momento. Non è colpa di nessuno ma dobbiamo essere consapevoli che non si può fare. Da medico ritengo che sia stata una decisione doverosa e necessaria, visto il momento in cui ci troviamo. Per non avere malati, pazienti in rianimazione e situazioni difficili come quelle che abbiamo vissuto. Un’altra ondata di Covid sarebbe difficile da reggere per ospedali, medici, infermieri, oss e pubbliche assistenze. Da un anno combattiamo con il virus, soprattutto negli ospedali pronti soccorso, nelle rianimazioni e nelle Rsa. Il Governo ha agito, vista la situazione contingente, con il buonsenso”.

Con lockdown e zone rosse a subire di più sono ovviamente i commercianti: “Sono ovviamente dispiaciuto per tutto il mondo del commercio e della ristorazione, ma purtroppo questa situazione sul piano sanitario non aveva un’alternativa. Era una cosa necessaria e non si poteva fare altro. In molti potrebbero rispondermi che io ho lo stipendio tutti i mesi. E’ vero, ma noi abbiamo visto tante persone morire e non voglio più vederle, perché fa male a noi e a tutti. Sicuramente bisognerà cercare soluzioni per il settore commerciale, ma tra il lavoro e la vita non ho dubbi: scelgo quest’ultima. Ho visto infermieri e persone amiche che hanno contratto il virus e che poi hanno contagiato i genitori che sono morti. Dobbiamo fare in modo che non succeda più”.

A livello nazionale e internazionale ci viene detto che il 60/70% della popolazione vaccinata ci sarà solo entro settembre. Da oggi a quel momento servirà ancora instaurare lockdown e zone rosse? “Da uomo ma anche da medico mi auguro di no. Da uomo perché è una limitazione per tutti. Da medico anche perché vorrebbe dire che la situazione sanitaria rimane stazionaria o in miglioramento. Mi auguro che le cose vadano sempre meglio, perché il sistema di monitoraggio ci permette di capire in tempi brevissimi dove andiamo e speriamo di allentare sempre più la corda che ci sta stringendo ormai da molto tempo. Non dimentichiamo che, se la situazione fosse stata migliore, non sarebbe stato necessario istituire le zone rosse”.

Oggi è iniziata la campagna di vaccinazione. Nei 10 mesi di Covid si è fatto un gran parlare anche della ‘cura’ al Coronavirus. Ci sarà a breve? “Avremo un farmaco che fornirà quegli anticorpi che consentirà una immunizzazione in tempo reale. Un po’ come capita in caso di rischio per il tetano, quando si fanno le immunoglobuline che consentivano di ‘tamponare’ le tossine presenti nell’organismo. Gli anticorpi al Covid vengono sperimentati in questi mesi e, sicuramente, in futuro ci faranno vivere più serenamente”.

Chi farà il vaccino dovrà fare il ‘richiamo’ dopo 21 giorni. Quanto tempo dopo si sarà immuni? “In pratica una settimana dopo la seconda vaccinazione anche se, alla prima, si ha già un 40/50% di immunità che sale al 98% con la seconda. E voglio sottolineare che, altre vaccinazioni non danno coperture così elevate”.