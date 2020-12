Addio all'annus horribilis: il 2020 termina e lo analizziamo con le notizie più importanti che ci hanno accompagnato

Evoluzioni, magia, musica e tanto coinvolgimento per due ore di spettacolo a tratti emozionante ed a tratti mozzafiato, con artisti provenienti da tutto il mondo. Un evento che si conclude con i fuochi d’artificio per salutare l’anno nuovo. No, non stiamo parlando di questa fine anno, ma di quello di fine 2019 quando ancora ci si poteva divertire e sperare in un anno migliore. Ma come tutti sappiamo non è stato così.

A febbraio abbiamo potuto assistere appena in tempo al Festival di Sanremo, edizione numero 70 perfettamente riuscita con grande successo per la città e soddisfazione per gli organizzatori che avevano annunciato un ‘Amadeus bis’. Il 9 febbraio a Diano Marina si registrò un incidente mortale. Un noto commerciante di San Bartolomeo al Mare, Andrea Adotti, perse la vita in uno scontro frontale sull’Aurelia all'altezza dell'incrocio con via Cà Rossa.

Arriva marzo e quello che credevamo fosse solo un preoccupante presagio invece si concretizza anche nel nostro Bel Paese. Stiamo parlando della pandemia che in un botto ha travolto la nostra vita allontanandoci dai nostri affetti e dalla nostra quotidianità. La notizia dei primi casi in Liguria uscì il 26 febbraio quando si scoprirono 16 casi positivi al covid-19: 15 nel cluster di Alassio e uno nello spezzino. Mancano pochi giorni al primo lockdown totale, infatti il 10 marzo tutta Italia si ferma per un mese. Poco è successo in quel periodo se non il continuo incrementarsi di contagiati e di morti. Anche per la Pasqua ad aprile la Liguria si blinda e le cerimonie religiose delle parrocchie delle due diocesi del ponente saranno esclusivamente trasmesse in streaming.

Tra alti e bassi si va verso l’estate e sembra che l’epidemia sia solo un brutto ricordo. Dicono che il caldo la farà morire e in un primo tempo sembra proprio così: i contagiati diminuiscono e i morti pure. Inizia un periodo di relativa tranquillità. Già da fine giugno le città si rianimano e, pur se con diverse limitazioni, con distanziamento sociale in primis, tornano gli appuntamenti estivi che da sempre vivacizzano i mesi più caldi dell’anno. Le strade non sono più deserte tant’è che ad agosto si registrano ben 4 incidenti mortali: il 1 agosto a Taggia perde la vita il 52enne Gianni Alberti dopo un tremendo scontro frontale sul rettilineo tra Taggia e Arma; il 3 agosto un forte tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante sul Colle di Nava mette fine alla vita di un 64enne; il 7 agosto, sempre a Taggia, Francesco Trifilio, motociclista 56enne, muore dopo essersi schiantato contro il guardrail, finendo sul letto del torrente Argentina; il 20 agosto il sindacalista Francesco Giribaldi perde il controllo della sua Ape ad Imperia sulla strada per Montegrazie e finisce in un burrone.

Il 20 settembre è la data delle elezioni regionali. Dopo una campagna mediatica senza precedenti a capo della Regione Liguria si riconferma il presidente uscente Giovanni Toti e i consiglieri eletti della nostra provincia sono: Marco Scajola (il più votato in Liguria nella lista ‘Cambiamo’ con circa 8mila preferenze), Alessandro Piana (Lega), Gianni Berrino (FdI) ed Enrico Ioculano (PD).

Ottobre si annuncia come il mese degli immensi disastri provocati dall’alluvione che ha travolto l’intero territorio del ponente. La città più colpita è stata Ventimiglia che ha visto il Roya esondare distruggendo e rovinando gran parte delle infrastrutture tra cui la passerella ‘Squarciafichi’, un simbolo della città di confine che univa la zona della Marina di San Giuseppe a quella dei giardini Tommaso Reggio. Un devastante evento che ha registrato ben 6 dispersi ritrovati molti giorni dopo. A seguito del dissesto idrogeologico viene anche annullata l'edizione 2020 del Rally di Sanremo

In questo mese c’è da registrare purtroppo un altro incidente mortale: a perdere la vita un 27enne di Sanremo, Alberto Lupinetti, finito fuori strada con la sua Fiat 500 Abarth in via delle Fonti, strada nella zona tra Bussana e la zona vecchia della frazione matuziana. Sempre a ottobre c'è l'omicidio di Joseph Fedele, francese di origini italiane, ucciso da Domenico Pellegrino.



A novembre ‘salta’ il Tenco in presenza. Infatti quest’ultimo è stato letteralmente ‘salvato’ dall’annullamento, grazie ad una collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Rai. Le registrazioni sono state effettuate il 19, 20 e 21 novembre, giorni inizialmente destinati alla manifestazione dal vivo e la location sarà, come sempre, Sanremo ma oltre al Teatro Ariston ci saranno anche altri luoghi caratteristici della città dei fiori. La trasmissione poi andrà in onda in seconda serata su Rai 3 lunedì 21 dicembre.

La fine dal 2020 si prospetta come una ‘rinascita’ con i primi vaccini arrivati anche nella nostra provincia. I primi ad essere vaccinati nella nostra Asl sono: Monica Allegri, 45enne infermiera del Pronto soccorso, il primario delle Malattie Infettive Giovanni Cenderello, 48 anni. Quindi: Carla Filippi, 59enne coordinatrice del reparto di Rianimazione e il primario dello stesso, Giorgio Ardizzone di 61 anni. La prima Rsa a far partire le vaccinazioni sarà la Fondazione Zitomirski di Vallecrosia. Così si chiude all’insegna della speranza un anno davvero difficile per tutti, con la forte necessita di voltare pagina anche se sarà ancora un periodo dove non si dovrà abbassare la guardia. L’augurio è quello di ritrovarci a fine 2021 con ben altri fatti ed episodi da ricordare.