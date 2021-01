Anche quest’anno alla Bocciofila di Ventimiglia l’Artista Romano D’Orsi ha presentato al pubblico il suo nuovo presepe, come sempre destinato ai più piccoli delle Scuole.

Purtroppo in occasione di questo Natale, a causa del Covid non potrà essere visitato dai giovani studenti, ma rimane comunque in esposizione per il pubblico fino al 10 gennaio.

L’artista Romano D’Orsi augura a tutti buone Feste.