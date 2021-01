I consigli per il cenone di fine anno: i ristoranti dove trovare menù d'asporto e servizio a domicilio

Le norme per contenere la diffusione del Covid-19 ci costringeranno a stare in casa e vieteranno le grandi tavolate anche per il Capodanno. Per chi non vuole rinunciare al piacere della cena della vigilia ed al pranzo di Capodanno, non ci sono molte alternative: o cimentarsi ai fornelli o ricorrere al servizio di domicilio e asporto, che sono le uniche attività consentite ai ristoranti.

Da sempre il capodanno è il momento in cui lo stare insieme si caratterizza da ottimi e gustosi piatti della tradizione accompagnati da brindisi beneauguranti. Terra, mare, tradizione, il tutto annaffiato da ottimi vini: il Capodanno in Riviera è all’insegna di prodotti quasi sempre a chilometro 0 (tranne lo stoccafisso, naturalmente) e dei vini del territorio.

Per chi non ha voglia di cucinare e vuole provare nuovi piatti, le proposte dei menu da asporto o domicilio sono una valida alternativa. Abbiamo scelto per voi i cenoni di Capodanno di alcuni ristoranti tra i più rappresentativi e che offrono menù di eccellenza. I menù disponibili sono diversi e in grado di accontentare tutti i gusti e possono essere arricchiti con piatti scelti alla carta.

Ecco alcune proposte degli chef del Ponente ligure per il 31 e il 1 dell’anno nuovo:

Lo chef stellato Paolo Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo propone questo menù d’asporto o domicilio: Insalata russa Tradizionale, Vitello tonnato con Fassona della Val Nervia e verdure fermentate, Insalata di nervetti, fagioli di Pigna, cipollotto e aceto balsamico, Crema di cavolfiore, uovo delle nostro pollaio pochè, ricci di mare e topinambur croccante, Tagliolini alle boraggini con astice e il suo corallo, Salmone Sockeye selvaggio scottato, porri fondenti e ristretto al Merlot Armeleo, Cioccolato Guanaja, praline di nocciole e frutto della passione, Cotechino e lenticchie di Castelluccio di buon augurio, Baci di Sanremo per il caffè. Il menù verrà accompagnato da pane e olio di montagna di produzione propria. I piatti come di consueto verranno consegnati da ultimare con semplici procedure indicate nelle istruzioni consegnate insieme al menù. Costo di 65 euro a persona. Prenotazioni e info al numero 0184.531653

Il ristorante Ittiturismo Patrizia di Sanremo propone: Tartare di gamberi e insalatina di carciofi, Guazzetto di totani e fagioli di pigna, Gnocchetti ai nostri gamberi, Zuppa di pesce e crostone di Triora, Cotechino e lenticchie come da tradizione, Spumone alla nocciola glassato al cioccolato. Costo a persona €48 bevande escluse. Per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 349 81 88 317

Lo chef Andrea del ristorante Boscobello di Sanremo propone per Capodanno: Antipasti Sashimi di salmone su letto di avocado salsa di soia e sesamo tostato, Frittelle di Bianchetti con salsina agrodolce, Julienne di seppie con insalata alla catalana, Battuta di Fassona burrata al tartufo e cialda di parmigiano croccante, flan di zucca con pancetta croccante e vellutata di Asiago. Primo piatto: lasagne di mare. Secondo piatto: pancia di vitello croccante con patate al rosmarino. Dolce: Mont Blanc crema Chantilly e frutti di bosco. Costo del menù completo € 55 a persona. Si effettua anche il servizio di asporto e domicilio con prenotazioni al numero 328 04 25 807

Lo chef Piero Bregliano del ristorante Come a Casa di Ospedaletti propone il seguente menù: Terrina di faraona con chutney di mela verde; ricciola, su crema di cipolle rosse confit e mandorle tostate; gnocchi al mandarino e gamberi rossi; baccalà Gadus morhua e insalata di arance e finocchi; cheese cake alla crema di pistacchi di Bronte. Costo a persona 50 € bevande escluse. Per prenotazioni +39 335 64 37 370. Il servizio di asporto sarà in funzione fino alle ore 11.00 del giorno 31 dic. e 1gen e l’orario della consegna a domicilio sarà concordato in fase d’ordine.

Lo chef Federico Lanteri del ristorante il Torrione propone per il menù da asporto e domicilio: Uovo e tartufo; zuppa fagioli di pigna; lenticchie e calamari e zampone e lenticchie; Ravioli porri e patate; Insalata di baccalà, erbe selvatiche e insalatina dell'azienda agricola Il Torrione; Delizia di Natale, tortino al limone. Costo del menù Delivery €60 a persona incluso pane, grissini, torrone fatto con il miele di Gouta e baci di dama alle nocciole gentili piemontesi e cioccolato Valrhona. Prenotazioni e info al numero telefono 0184 295671

Lo chef Sergio Verrando del ristorante “Dei pescatori da Antonio” propone un menù da asporto per il 31-12-2020 e venerdì primo gennaio 2021, scegliendo alla carta fra: antipasti Buridda di seppie con carciofi e tartare di tonno; primi piatti: Spaghetti all'Astice e Risotto ai carciofi; secondi piatti: pesce al forno con verdure carciofi, frittura di Calamari o Calamari ripieni. Costo a partire da 40 euro in base ai piatti scelti. Prenotazioni e info al numero Tel: 0184292301.

La chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del tempo stretto di Albenga per il periodo natalizio propone piatti con consegna a domicilio o asporto. Questo il menù proposto al prezzo di 75 euro per due persone con bottiglia di spumante in omaggio: Gamberoni nel lardo di Arnad in sfoglia croccante e maionese al sesamo, Crespelle variegate al nero di seppia con porri e salmone, Turbante di orata con spuma di patate e carciofi al timo, Sfogliatella pere e cioccolato con crema alla vaniglia. Consegna a domicilio gratuita con prenotazione entro il 30 dicembre. Per info e prenotazioni telefonare o scrivere su Whatsapp al 392/6221924