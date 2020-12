Molini di Triora: il comune rinuncia ai panettoni per gli anziani, Sasso "Abbiamo aumentato i buoni spesa per le famiglie in difficoltà"

Quest’anno, il Comune di Molini ha deciso di non donare i tradizionali panettoni di Natale agli over 65, con l’intenzione di aiutare le persone che stanno patendo la crisi economica legata al Covid. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dall’amministrazione del sindaco Manuela Sasso di fronte alle tante domande di aiuti economici arrivate anche nell’ultimo periodo.

“Non è stata una decisione facile ma necessaria. - ci spiega il sindaco Manuela Sasso - Non posso ignorare un dato: nel giro di un anno siamo passati da almeno 8 richieste di aiuto economico alle attuali 28. Purtroppo la crisi economica collegata all’evoluzione della pandemia da Covid, ha messo in seria difficoltà tante nostre famiglie”.

“Quest’anno è più opportuno che la somma per panettoni e spumante da regalare agli over 65, vada a integrare il budget per i buoni spesa, messo a disposizione dallo Stato. - aggiunge il primo cittadino - Si tratta di un aiuto che valuta le necessità reali del momento, con un aumento considerevole della misura per ognuna di queste famiglie di Molini e frazioni e in più aiuteremo anche il tessuto commerciale locale, in quanto questi buoni sono vincolati agli acquisti sul territorio”.