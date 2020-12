Sanremo: lunedì prossimo si riunirà il consiglio comunale, 11 punti all'ordine del giorno

Lunedì 28 dicembre, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Sanremo. La pubblica assise è stata convocata in adunanza urgente, con modalità telematica. Prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) approvato con deliberazione c.c. n. 98 del 18.12.2019 relazione sull’attuazione del piano approvazione. piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 - approvazione della relazione tecnica e delle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato dalla corte dei conti d’intesa con il mef dipartimento del tesoro. (immediatamente eseguibile) prop. n. 116/2020

2) settore lavori pubblici fondi europei ed espropri - servizio centri storici e beni ambientali consorzio forestale monte Bignone - approvazione regolamento per il transito di motocicli per fini sportivo - ricreativi sui percorsi autorizzati ex l.r. 38/92 art. 4, nell'ambito del comprensorio di monte Bignone (immediatamente eseguibile) prop. n. 121/2020

3) settore lavori pubblici fondi europei ed espropri - servizio centri storici e beni ambientaliconsorzio forestale monte bignone - approvazione regolamento inerente la pratica della mountain bike sul territorio comunale (immediatamente eseguibile) prop. n. 122/2020

4) settore servizi finanziari – servizio ragioneria bilancio consolidato del gruppo comune di Sanremo esercizio 2019. approvazione. (immediatamente eseguibile) prop. n. 127/2020





5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile - servizio sportello unico attività produttive (edilizia) progetto di ampliamento delle strutture esistenti consistenti in nuova realizzazione di locali ad uso deposito, locale di primo soccorso e cabine a carattere stagionale e di facile rimozione nella spiaggia denominata foce levante deroga al vincolo cimiteriale rif. pratica n. 153/2019-suap (immediatamente eseguibile) prop. n. 132/2020

6) settore lavori pubblici. fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione proposta di p.p.p. opera pubblica ex art. 3 comma 1 lett. eee) 180 e 187 del d.lgs 50/2016 e smi per progettazione, costruzione e manutenzione per anni 20 di nuovo parcheggio interrato in piazza degli eroi sanremesi nel comune di sanremo. inserimento nella programmazione triennale opere pubbliche. (immediatamente eseguibile) prop. n. 133/2020

7) settore promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo liber e beni culturali - servizio patrimonio causa Comune di Sanremo c/ Carota Donato tribunale di imperia sentenza n.158/2019 riconoscimento debito fuori bilancio. (immediatamente eseguibile) prop. n. 113/2020

8) settore lavori pubblici fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza tar Liguria n. 475-2020- ricorso fgs srl c/ Comune di Sanremo/tecno world group srl- euro 8.784,00 (immediatamente eseguibile) prop. n. 114/2020

9) settore lavori pubblici fondi europei ed espropri - servizio manutenzione immobili e progettazione riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza tar Liguria n. 505/2020 - causa u.s.d. Sanremese Calcio c/ Comune di Sanremo - euro 4.918,24 (immediatamente eseguibile) prop. n. 115/2020

10) settore lavori pubblici fondi europei ed espropri – servizio ambiente riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza tribunale di Imperia n. 395/2020 causa Comune di Sanremo c/Riviera Servizi Ecologici srl opposizione a decreto ingiuntivo euro 3.338,83 (immediatamente eseguibile) prop. n. 119/2020