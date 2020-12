Un piccolo concerto di Natale davanti all'ospedale di Sanremo: il regalo della cantante Francesca Furfari per chi passerà le feste in corsia (Foto e Video)

Anche la musica può fare la sua piccola parte nella lotta al covid-19 e alle sue conseguenze sul piano sociale. Con questo spirito questo pomeriggio la cantante Francesca Furfari si è esibita davanti al padiglione 'Giannoni' dell'ospedale 'Borea' si Sanremo. Un piccolo concerto dedicato ai malati che passeranno il Natale in ospedale e, in particolare, alla cara nonna, ricoverata proprio per covid.

Francesca ha perso il nonno 20 giorni fa, morto di covid, e oggi ha voluto donare una mezz'ora di magia sia ai ricoverati che a tutto il personale. Un Natale in corsia in un anno non certo facile per chi ha lottato contro il covid.

Il piccolo concerto di Francesca Furfari ha presto attratto l'attenzione del personale Asl e di tutti i pazienti che si sono affacciati per un saluto e, perché no, per una lacrima di gioia. Oggi, grazie a Francesca, la magia del Natale arriva anche tra le corsie.

“È una magnifica iniziativa - ha commentato il direttore generale di Asl1, Marco Damonte Prioli - ringrazio Francesca per questo suo gesto che fa bene al cuore ma soprattutto porta una ventata di allegria, ottimismo e speranza in questo Natale diverso dal solito”.