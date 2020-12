Il Natale a Riva Ligure: Giuffra "Sotto l'albero l'attenzione dell'amministrazione, con la riduzione al 50% della Tari"

"Sotto l'albero quest'anno ci sarà l'attenzione dell'amministrazione verso le famiglie".



E' il pensiero del sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, nei confronti dei suoi concittadini a poche ore dal Natale. Queste saranno festività diverse ma come ci ha spiegato il primo cittadino, tra i regali per la comunità rivese ci sarà l'impegno del Comune per aiutare tutti e non lasciare nessuno indietro





"Abbiamo sempre detto che non avremo lasciato nessuno indietro e non ci saremo impiccati alle alchimie del bilancio comunale e fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per aiutare e sostenere tutte quelle famiglie che hanno visto il loro reddito contrarsi a causa dell’epidemia da Covid 19. - spiega Giuffra - Lo stiamo facendo con numerose iniziative. Una per tutte, la riduzione della tari al 50% sull’abitazione principale che sarà riscossa in quello che è una sorta di ristoro all’interno della bolletta 2021".



"141mila euro per il bilancio del comune di Riva Ligure sono una cifra enorme. L’abbiamo fatto consapevoli che i nostri concittadini dovessero avere dagli amministratori delle risposte certe e soprattutto dei ristori certi" . conclude il sindaco di Riva Ligure.