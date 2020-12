Chico Forti torna in Italia, la soddisfazione de l'L'onda di Chico' di Sanremo: “Il 2020 con un colpo di coda ci porta una notizia stupenda”

“Il 2020 con un colpo di coda ci porta una notizia stupenda, il rimpatrio di Chico Forti. A distanza di 21 anni tornerà in Italia”. Con queste parole interviene il promotore de 'L'onda di Chico Sanremo', Pasquale Berrica, tiene a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato nelle varie manifestazioni ed iniziative organizzate nella città dei fiori in suo in suo favore, per tenere alta l'attenzione.

“Quello che conta in queste vicende è la 'pressione popolare' - proseguono i promotori - piano piano siamo diventati un 'esercito', da Nord a Sud. Ho avuto modo di conoscere persone in tutta la penisola grazie alla storia di Chico. Persone comuni, come me, ma allo stesso tempo magnifiche. Siamo stati grandi tutti, come lo è stato Luigi Di Maio e anche Riccardo Fraccaro al di là di ogni orientamento politico, qui non si parla questo, anzi, grazie anche alle forze di opposizione che hanno speso, anche loro, tempo e parole per lui. In questo anno ho avuto modo di "conoscere" Chico attraverso delle mail, una persona stupenda, direi unica, e noi di persone come lui ne abbiamo bisogno, non potevamo lasciarlo negli Usa. Il mio pensiero va anche allo zio Gianni (ormai lo zio di tutti noi) e Wilma, che non lo hanno mai abbandonato. Torna presto Chico, tua mamma, la tua roccia, ti sta aspettando. E noi con lei. Buon Natale”.