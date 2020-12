Questa sera il Natale di ‘2 ciapetti con Federico’ in compagnia di Salvatore Stella, Simone Noceti e le vignette di Tiziano Riverso

“Pronti al 2021 sempre e comunque con il sorriso”. E’ questo il titolo della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, in onda alle ore 20:45, per il tradizionale appuntamento del martedì sera condotto da Federico Marchi. Sarà infatti una puntata più ‘leggera’ per avvicinarsi al Natale con un clima più sereno possibile.

Ospiti in video collegamento interverranno Salvatore Stella (il mago Salvatore) e Simone Noceti che, con ironia e simpatia, parleranno di questo Natale e di come avvicinarsi al prossimo anno. Durante la trasmissione saranno anche mostrate alcune vignette satiriche realizzate da Tiziano Riverso, il creatore del logo di ‘2 ciapetti con Federico’, che interverrà ad inizio puntata per un saluto.

“Siamo in un momento molto difficile, ma tolte le situazioni veramente gravi, ovvero quelle legate alla salute, nulla dovrà farci perdere il sorriso ... sempre e comunque” ha detto il conduttore.

Intanto domani 23 dicembre ‘2 ciapetti con Federico’ compirà il suo primo anno di vita. Un anniversario celebrato con una speciale vignetta (vedi foto) firmata sempre da Tiziano Riverso che ha trasformato Federico Marchi addirittura in un Babbo Natale, che porta come dono il 2° anno della nostra, ma soprattutto vostra, trasmissione.

'2 ciapetti con Federico' andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale della trasmissione.

