Taggia: che cosa aspettarsi a Natale? Il sindaco "Le speranze del vaccino il vero regalo per un futuro migliore"

“Le speranze di questo vaccino sono il vero regalo del Natale 2020 per poter sperare in un futuro migliore”. A pochi giorni dal Natale è questo uno dei punti sottolineati dal sindaco di Taggia Mario Conio. Il primo cittadino ci ha così risposto alla domanda, su che cosa debbano aspettarsi i tabiesi per questo 25 dicembre.

“Sperando e questo deve essere davvero il dono da mettere sotto l’albero che Natale sia l’inizio, di un lento magari, ritorno alla normalità. In pochi mesi si possa tornare assaporare quelle che erano le nostre abitudini di vita che forse si davano per scontate, come la socializzazione, il poter stare in compagnia, con le persone a noi care che oggi sono diventate un qualcosa di difficile da perseguire. Quindi un Natale che sia un punto fermo che ci permetta di guardare avanti con maggiore tranquillità” - conclude il sindaco di Taggia.