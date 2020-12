"A scuola con un click!" l'Open Day virtuale dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente

In un momento così delicato per la società e per il mondo della scuola, l' IC Sanremo Ponente si affida al digitale per organizzare il suo Open Day con l'iniziativa "A scuola con un click!" (LINK). Visitando il sito http://www.icsanremoponente.it/ è possibile entrare nella sezione appositamente dedicata alla presentazione dei singoli plessi scolastici della Scuola dell'Infanzia Asquasciati di Sanremo e De Amicis di Ospedaletti, della Scuola Primaria Asquasciati di Sanremo, Semeria di Coldirodi e De Amicis di Ospedaletti, della Scuola Secondaria di primo grado De Amicis di Ospedaletti, Nobel di Sanremo e Semeria di Coldirodi.



"Sono visibili tutte le proposte dell'offerta formativa, che da anni contraddistinguono il nostro Istituto e che si declinano nelle progettazioni didattico-educative curricolari ed extracurricolari. Con la ferma convinzione che la scuola sia un grande punto di riferimento per tutti gli alunni e le famiglie e il luogo centrale per favorire il coinvolgimento e l'accoglienza e per considerare la motivazione e l'esperienza individuali quali momenti significativi nel processo di insegnamento e apprendimento" - spiegano dall'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente.



Vengono, inoltre, date tutte le informazioni necessarie per effettuare le iscrizioni per l' anno scolastico 2020-2021. "Vi invitiamo calorosamente a visitare il sito per visionare il nostro open day e a condividere il più diffusamente possibile l'evento. Per ulteriori chiarimenti o informazioni sono a disposizione, su appuntamento: il primo collaboratore e referente per la scuola dell'infanzia e la primaria, la docente Annalisa Marrone (0184-660674); il secondo collaboratore e referente per la scuola secondaria prof.ssa Patrizia Pavarini (0184-660731); il referente per la continuità, la prof.ssa Marcella Rusconi (0184-660731); i responsabili dei plessi. Vi aspettiamo numerosi" - concludono dall'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente.