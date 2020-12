Sanremo: affidati i lavoro per la manutenzione dell'illuminazione alla Torre Saracena di via Martiri

Sarà sistemato l’impianto di illuminazione della Torre Saracena, il ‘Bastione della Ciapela’ di Sanremo. Un monumento che, dal 1934 è vincolato come luogo di interesse storico-culturale.

Il servizio ‘Centri Storici e Beni Ambientali’ del Comune matuziano, nelle scorse settimane ha inviato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona) il progetto di valorizzazione del Bastione con l’intervento di manutenzione ordinaria dell’impianto luci. Ricevuta l’autorizzazione il Comune ha fatto partire le procedure per affidare il lavoro.

L’unica offerta è stata fatta dall’azienda ‘Prevosto Sas’, con un ribasso del 3% rispetto alla base d’asta. Il Comune, verificato che l’offerta fosse congrua per il lavoro richiesto (per un totale di 11.600 euro) ha affidato all’azienda locale l’intervento.

Grazie a questo lavoro la ‘Torre Saracena’ di via Martiri (e che domina anche piazza Eroi Sanremesi’, anche la notte tornerà ad essere illuminata in modo consono per la sua storia.