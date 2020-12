Diano Marina: atmosfera di Natale al nido d'infanzia “G. Canepa” con doni e una cassetta per le letterine

Al nido d’infanzia “G. Canepa” di Diano Marina anche quest’anno si respira aria di Natale. Per far vivere in serenità l’atmosfera delle feste, tutto lo staff del nido, insieme alle famiglie, al Comune di Diano Marina e alla cooperativa Diana, che gestisce la struttura, si sono uniti per sopperire all’impossibilità di festeggiare in modo tradizionale il Natale a causa delle restrizioni imposte dalle normative per il contenimento della diffusione di contagio da Covid19.

Grazie all’idea di una mamma, è arrivato al nido un piccolo elfo, proveniente dal Polo Nord, portatore di messaggi natalizie e di simpatiche marachelle.

Bambini ed educatrici hanno creato una cassetta delle lettere in cui i genitori hanno potuto lasciare filastrocche, pensieri e idee.

Questo ha ancora una volta sottolineato un forte legame fra il nido d’infanzia e le famiglie che hanno accolto l'iniziativa stupendoci con molte sorprese.

Se prima del Covid 19 l’ingresso delle famiglie al nido era naturale, ora è diventato ancor più importante riuscire a coinvolgerle.

Proprio per questo verrà addobbato un albero di Natale all’interno del nido con le foto di ogni singola famiglia intenta ad addobbare l’albero di casa propria.

Questo a sottolineare, ancora una volta, la volontà di far “entrare” le famiglie al nido come protagoniste indispensabili della vita quotidiana.

Per spiegare, ancor meglio, cosa fanno i bambini mentre mamma e papà sono al lavoro, le educatrici realizzeranno un filmato con tutti i momenti salienti e divertenti della vita al nido.

E che Natale sarebbe senza regali?

Come tutti gli anni il Comune di Diano Marina, grazie all’impegno delle referenti istituzionali del servizio, Cristina Cellone e la Francesca Bellando, contribuirà a regalare doni a tutti i bambini del nido.