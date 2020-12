Tre Sanremesi su Canale 5 a All Together Now, ecco l'intervista di Marco Balestreri a Georgia e Monia

Ė terminata da alcuni giorni la terza edizione di All Together Now, il game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione in Giuria Vip, dell'ormai veterano J-Ax e di Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga e della giuria del muro che quest'anno annoverava tre artiste sanremesi, Georgia Mos alle seconda partecipazione e le new entry Monia Russo e Sara Facciolini.

Marco Balestreri, sanremese che ha lavorato in varie produzioni televisive, incontra due delle nostre artiste Georgia Mos e Monia Russo per strapparle qualche retroscena di questa produzione.

Ciao Georgia, ciao Monia adesso che ė finito All Together Now mi piacerebbe che si possa raccontare ai lettori di Sanremonews qualche curiosità del fuori onda.

Partiamo dalla partenza per Roma?

GEORGIA: Siamo partite tutte insieme. Al contrario dell’anno scorso dove ero l' unica di Sanremo quest’anno mi ha fatto super piacere condividere questa esperienza con Monia e Sara.

Io e Monia abbiamo condiviso tanti concorsi canori quando eravamo piccoline ed è stato bello ritrovarsi.

MONIA: La partenza ė stata bellissima piena di adrenalina, emozionante, la cosa particolare ė partire dalla nostra città tutte insieme, non era mai capitato.

Con Georgia la cosa bella ė stata un occasione per tornare un pochino indietro nel tempo perché io e Georgia ci conosciamo da quando eravamo piccole abbiamo fatto tutte le prime esperienze musicali insieme, ci ė capitato più di una volta di gareggiare insieme negli stessi concorsi e di portare questo percorso avanti e quindi da li ė nata la nostra amicizia che effettivamente ha continuato ad esserci dopo tanti anni, ė stata una sensazione molto particolare e un pochino strana ma ovviamente bellissima e quindi ci siamo goduti questo viaggio di andata con i racconti dell' infanzia passata e con la voglia di riscoprirsi un pochino più donne all' interno di un qualcosa di totalmente nuovo.

Per me ė stata la prima edizione, con Sara ci conoscevamo dal punto di vista dei nomi, non ci era mai capitato di lavorare insieme ed ė stata una bellissima scoperta perché abbiamo legato moltissimo e da tutto ciò ė nata una bellissima amicizia.

Quanto siete state a Roma?

GEORGIA: L’ esperienza a Roma è durata circa un mese. Sempre troppo poco.

MONIA: Eh si per più di un mesetto circa, perché abbiamo fatto anche le prove generali di ogni puntata.

In quali studi sono state registrate le puntate?

GEORGIA: Abbiamo registrato agli studi Voxon di Roma.

MONIA: Si gli studi di via Tiburtina, che sono gli stessi studi in cui ho fatto il provino e dopo un pochino mi sono ritrovata catapultata dentro, in questa bolgia di emozioni pazzesche.

Quante ore al giorno stavate in studio e come si svolgevano le giornate?

GEORGIA: Le prove erano quasi tutti i giorni. Da giudici del muro dovevamo ascoltare le canzoni dei concorrenti, quelle dei 4 giudici ed essere presenti constantemente, anche le prove però erano super divertenti e soprattutto in totale sicurezza, in questo periodo di Covid facevamo il tampone ogni 5 giorni quindi abbiamo sempre lavorato sereni e in sicurezza per noi e per gli altri.

Provavamo quasi tutti i giorni tranne in alcuni giorni di pausa.

MONIA: Le giornate si svolgevano con una tabella di marcia molto molto molto serrata, nel senso che avevamo dei referenti, autori che ci davano delle indicazioni su orari specifici di appello al quale dovevamo presentarci appunto in studio, preparandoci al trucco e parrucco, provando i vestiti di scena, facendo prove tecniche sopratutto lo studio di ogni brano sia dei concorrenti che sopratutto gli stacchetti che ognuno di noi doveva studiarsi per arrivare preparati in puntata, una tabella di marcia serrata e disciplinata per fare bene.

Eh quante ore provavamo? Dipendeva dalle giornate, diciamo fino a quando i pezzi che provavamo con i giudici e Michelle non venivano alla perfezione.

Dove dormivate e mangiavate e la sera che facevate?

GEORGIA: La sera chi non era di Roma aveva un hotel a disposizione per dormire e per cenare.

Stavamo insieme, cantavamo, facevamo musica e condividevamo tutte le nostre passioni musicali, ognuno di noi arriva da un percorso diverso ed è bellissimo passare delle Intere giornate a scambiarci esperienze ed emozioni.

MONIA: La sera purtroppo non si faceva molto nel senso che il periodo in cui abbiamo avuto la fortuna di svolgere il nostro lavoro prevedeva di stare alle regole per il Covid, quindi eravamo tutti molto monitorati e non potevamo fare vita sociale, ogni tot giorni ci veniva fatto il tampone, se solo una persona fosse risultato positivo il rischio ė che avrebbe potuto mandare a gambe all' aria tutta la produzione del programma.

Nessuno avrebbe rischiato, ė una grossa responsabilità.

Tutte le persone che arrivavano da fuori stavano in un hotel e avevamo dei ristoranti per i pranzi e cene e stavamo solo tra di noi.

Quindi nessuna vita mondana ma come dice Georgia tutti inseme al ristorante o in hotel a chiacchierare, confrontarsi e cantare.

Avete voglia di raccontare qualche momento particolare?

MONIA: Momenti particolari le immense cantate con i compagni di viaggio perché la cosa bella di stare all' interno di un muro di artisti che fanno questo di lavoro, tra musicisti, cantanti e attori era la condivisione della propria arte.

GIORGIA: Ha già risposto Monia, si le immense cantate le ricorderemo perché ci siamo scambiati un sacco di bellissime energie.

Che esperienza ė stata?

GEORGIA: Un’ esperienza bellissima come anche lo scorso anno anzi quest’anno abbiamo avuto la fortuna di lavorare in un periodo così difficile dove il mondo dello spettacolo è quasi totalmente fermo. Passare un mese insieme a lavorare per la musica e ad ascoltare e valutare altri talenti è sempre un’esperienza meravigliosa e super soddisfacente oltre che divertente.

MONIA: Un esperienza stupenda nel momento in cui ho deciso di affrontarla e quindi di farla ed ė stata come me la sono immaginata ma il termine giusto ė colorata, ricca di emozioni e di adrenalina perché poi non facevamo altro che cantare e cosa c'è di più bello per una cantante e non smetterò mai di ringraziare la produzione e la redazione di All Together Now.

Avrete sicuramente stretto molte amicizie, potranno nascere delle collaborazioni?

GEORGIA: Potranno nascere un sacco di collaborazioni. In mezzo a noi ci sono cantanti, dj, produttori, attori e performer quindi assolutamente si. Siamo in constante contatto.

MONIA: Si sono nate moltissime amicizie che porto nel cuore ma la cosa bella ė che continuano ad esserci questi scambi, interscambi musicali e artistici che spero possano portare a far nascere nuove collaborazioni magari entrando nel mondo artistico di qualcun' altro e scoprire nuove realtà e comunque facendomi conoscere da chi non mi conosceva.

Che cosa avete in serbo per il futuro?

GEORGIA: Continuare a fare musica sperando che questo brutto periodo passi in fretta. Mi manca tanto il contatto con il pubblico e gli show in giro per il mondo. Usciranno dei nuovi dischi nel 2021 e continuerò a condurre per progetti legati al mondo web, l’ ultimo “bibici show” ogni domenica in diretta su twitch.

MONIA: Per il futuro ho l' uscita di un disco, già nel 2020 che sta finendo ė uscito "Punto a capo' del quale sono autrice e da mesi ho iniziato a scrivere nuovi brani e l'idea ė quella di fare uscire un singolo nel 2021 forse per febbraio ma con questa situazione non ė sicura la data però sono in studio a lavorare per questo.

Ringrazio il direttore Carlo Alessi per questa gentile concessione e grazie a voi ragazze per questa chiacchierata e in bocca al lupo per il futuro".

Georgia e Monia: "Grazie e altrettanto a te Marco e grazie a Sanremonews".