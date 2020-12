Rocchetta Nervina: 'ordinanza' natalizia del Sindaco che 'autorizza' Babbo Natale a sorvolare sul paese

“In questi momenti cupi sorridiamo, perché non bisogna mai smettere di sognare e ancor più nel paese delle fiabe!” Interviene in questo modo il Sindaco di Rocchetta Nervina, Claudio Basso, che ha pubblicato un’ordinanza davvero particolare, nonché surreale, nella quale ‘permette’ a Babbo Natale di sorvolare lo spazio del piccolo centro della Val Nervia, da poco tornato alla ‘normalità stradale’, dopo le note vicende ancora legate al maltempo del novembre 2019.

“Le vacanze di Natale – prosegue Basso - si avvicinano e, poiché il sorriso di un bambino non ha prezzo, poichè abbiamo il diritto di scappare un po’ e di prendere la vita dal miglior lato possibile, il Sindaco ha emesso un decreto per Santa Claus e i suoi Elfi”.

Nell’ordinanza il primo cittadino ‘autorizza’ Babbo Natale a sorvolare su Rocchetta per distribuire i regali nella notte tra il 24 e 25 dicembre.

Nell’ordinanza scrive chiaramente che: “Visto il decreto-legge del 31 ottobre 2013, n°126 per gli enti locali; visto il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n°142 e legge del 18 giugno 2015, n°101 per il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo; vsto il decreto legislativo del 7 aprile 2003, n°87 (attuazione della direttiva 2001/51/CE) sugli accordi di Schengen; vista la legge del 2 agosto 1967, n°799 per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di Babbo Natale e per l'esercizio della caccia; Visto i diversi DPCM che cambiano ogni settimana”

“Considerando le difficoltà locali incontrate, a causa della pandemia Covid-19 che ha colpito l'Italia e il resto del mondo, nonché le legittime aspettative dei ragazzi di Rocchetta Nervina di un felice Natale; Considerando il chiaro e fondamentale desiderio della squadra comunale di portare gioia, amore e piacere in questo difficile anno 2020; Considerando che non c'è niente di più bello di vedere il sorriso dei bambini la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l'albero illuminato e che questo decreto può far sorridere i più grandi, ho preso la decisione di autorizzare Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Rocchetta Nervina per depositare i suoi regali, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2020”.

Il Sindaco Claudio Basso ha anche sottoscritto una serie di articoli, con i quali ha portato una ‘ventata’ natalizia, seppur in termini burocratici, propri di una vera ordinanza.

Articolo 2: autorizza l'eccezionale presenza di renne ed elfi sul territorio comunale di Rocchetta Nervina. La Polizia Municipale ed i membri del consiglio comunale autenticheranno le pulci, i tatuaggi e i vaccini del branco di cervidi provenienti dalla Lapponia.

Articolo 3: autorizza la presenza massima di sei elfi sul territorio del comune. Non essendo immuni alla polvere di perlimpina, sarà obbligatorio indossare una mascherina quando entreranno furtivamente nei camini. Il gel idroalcolico sarà messo a loro disposizione.

Articolo 4: rifiuta la presenza di Gargamella e altri personaggi cattivi che verrebbero a disturbare la gioia dei bambini e rovinare il loro Natale.

Articolo 5: invita i bambini di Rocchetta Nervina a preparare dei biscotti e un bicchiere di latte per i folletti e Babbo Natale e le carote per le renne. In alternativa, sarà ben gradito un bel disegno per Babbo Natale! Si possono inviare al municipio (per email: info@comunedirocchettanervina.it) o consegnarli direttamente alla segreteria. Sarà cura del Comune inviare le creazioni al villaggio di Babbo Natale.

Articolo 6: il Consiglio Comunale è responsabile dell'esecuzione del presente decreto.

Articolo 7: il personale comunale, la Polizia Municipale, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Vicesindaco e il Sindaco si uniscono a questo decreto per augurarvi splendide vacanze di Natale! Tanti auguri!

In un momento come questo, l’ordinanza del Sindaco potrebbe sembrare anche fuori luogo e, invece, proprio in un Natale come il 2020 che sarà ricordato come ‘quello del Covid’, una ordinanza del genere ruba un sorriso e una voglia di speranza per il futuro. Bravo Sindaco Basso!