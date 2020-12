Rinnovate le cariche del Comitato Direttivo Provinciale di FITA Imperia: Alessia Mela confermata Presidente

Si è svolta venerdì 18 dicembre 2020, per via telematica, l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

"La votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale - si spiega nel comunicato -, che si è svolta alla presenza del Consigliere Nazionale Giunio Lavizzari Cuneo, del Presidente Regionale Giovanni Cepollini e dei rappresentanti di tutte le compagnie affiliate, ha visto i seguenti risultati:

• Presidente e Tesoriere: confermata Alessia Mela della Compagnia ‘Ramaiolo in Scena’ di Imperia

• Vice-Presidente: Luisa Vassallo della Compagnia ‘A Occhi Aperti’ di Imperia

• Segretario: confermato Sergio Giovannini della ‘Compagnia Stabile città di Sanremo’

Nel corso dell'assemblea è stata fatta un breve relazione sulle attività che hanno visto coinvolta FITA Imperia in questo quadriennio, sia a livello locale che in collaborazione con i Comitati Regionale e Nazionale FITA. Attività purtroppo al momento in gran parte sospese a causa dell'emergenza sanitaria, ma pronte a ripartire non appena sarà possibile.

Un sentito grazie per il lavoro svolto è andato, infine, a Marisa D'Aloisio della Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’, Consigliere uscente, che ha deciso di non ricandidarsi. Al neo eletto Comitato Provinciale i migliori auguri di buon lavoro per il quadriennio 2021/2025",