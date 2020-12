A Taggia lunedì scatta il Natale Solidale con 270 euro per molte famiglie. A ‘2 ciapetti con Federico’ ne parla Chiara Cerri

“Abbiamo ricevuto 250 domande, di cui ne sono state scartate veramente poche perché i requisiti erano molto ampi per dare più risposte possibili ai bisogni”. A dichiararlo, ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, è il consigliere comunale di Taggia Chiara Cerri che ha illustrato i risultati dell’iniziativa denominata Natale Solidale.

“Lunedì verranno chiamate le persone ritenute idonee, che riceveranno buoni solidali in tagli da 10 e 20 euro, per un totale di 270 euro a nucleo famigliare – ha spiegato – Complessivamente abbiamo stanziato un budget di 50 mila euro per beni di prima necessità, ma non solo alimentari e farmaceutici, sono infatti compresi anche indumenti per bambini, giocattoli, libri non didattici e polizze assicurative. Al progetto hanno aderito 19 esercizi presenti sul territorio, che saranno riconoscibili da un marchio”.

Durante l’intervista si è parlato anche di un’altra iniziativa studiata per aiutare il tessuto economico locale in questo difficile momento.

