Il M5S di Sanremo: “Falsità del deputato Di Muro: il sottosegretario traversi ha visitato il Ponente dopo l’alluvione di ottobre”

"Voglio smentire quanto dichiarato dal deputato Flavio Di Muro (Lega), che ohhi ha affermato che nessun membro del Governo si sia recato nei luoghi del ponente colpiti dal maltempo nell’ottobre 2020".

Interviene in questo modo il Consigliere comunale dei pentastellati, Roberto Rizzo, in risposta al Deputato leghista. "Corrisponde al falso - prosegue come facilmente riscontrabile su tutti i giornali: il 17 ottobre il sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi, con il senatore Mattia Crucioli e il consigliere regionale Fabio Tosi, tutti da me accompagnati personalmente nel corso dell’intera giornata, hanno visitato sia i comuni della Valle Argentina sia i Comuni della Val Roya e la città di Ventimiglia confrontandosi con gli amministratori locali e partecipando in serata anche a un incontro con il Sindaco di Ventimiglia Scullino. Bizzarro e improbabile che non ne abbiano nemmeno parlato tra loro".

"A pochi giorni di distanza dalla visita nel ponente ligure del Sottosegretario Traversi il Governo ha confermato lo Stato di Emergenza già preannunciato dal Ministro Costa al question time in Parlamento il 7 ottobre 2020, quando ancora si contavano i danni arrecati dagli eventi atmosferici. Dopodiché in pochi giorni sono arrivati i finanziamenti delle somme urgenze da parte del Governo, che la Regione Liguria è tenuta a distribuire. Di Muro perciò - termina - o non si informa oppure mente deliberatamente ai suoi elettori e ai lettori di tutti i giornali della nostra provincia, atteggiamento grave che invita a far riflettere sul modo di creare consensi della lega, basandosi sulle bugie".