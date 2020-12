Sanremo: incidente alla rotonda di via Martiri, 57enne ferito e trasportato in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa sera poco dopo le 20.30 alla rotonda tra via Martiri e via Pietro Agosti a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 57 anni che sta andando a lavorare a bordo della sua moto, e un’auto, hanno imboccato insieme la rotonda, per svoltare.

I due mezzi si sono toccati e il centauro è finito a terra. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde, gli agenti della Municipale che hanno rilevato l’incidente e la Polizia a supporto.

L’uomo è stato medicato sul posto e, quindi, portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Ha riportato una serie di contusioni su varie parti del corpo.