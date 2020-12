Coronavirus: torna a calare il rapporto positivi-tamponi (7,61%), 30 morti in Liguria ma calano i ricoverati

Torna fortunatamente a calare, dopo il lieve innalzamento di ieri, il rapporto tra tamponi e positivi al Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 287 i nuovi positivi, a fronte di 3.768 tamponi, ovvero uno ogni 13,12, pari al 7,61%.

Nella nostra provincia i nuovi positivi sono 27 mentre nel savonese 32. A Genova sono 188 e a Spezia 37. Non riconducibili alla residenza in Liguria 3 dei positivi.

Tornano purtroppo a salire i morti, 30 in regione in un periodo compreso tra il 20 novembre e ieri. Di questi nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 668.390 (+3.768)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 126.843 (+2.864)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 57.021 (+287)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.590 (-112)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 527 (-34)

Savona - 1.069 (-16)

Genova - 4.097 (-37)

La Spezia - 1.327 (-27)

Residenti fuori regione o estero - 222 (+5)

Altro o in fase di verifica - 348 (-5)

Totale - 7.590 (-110)

Ospedalizzati: 786 (-29) | 70 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 71 (-6) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 107 (+1) | 13 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 230 (+2) | 25 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 2 (-) | nessuno (-) in terapia intensiva

Galliera - 94 (+1) | 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 85 (-13) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 87 (-7) | 9 (+1)in terapia intensiva

Asl 5 - 105 (-3) | 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.680 (-498)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 46.677 (+369)

Deceduti: 2.754 (+30)