Stile Artigiano 2020: Il mondo della lavanda con l’Antica Distilleria Cugge

L’Antica Distilleria Cugge ed il magico mondo della lavanda, legato alla tradizione del territorio e della Valle Argentina in particolare, è al centro della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, l’appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

In trasmissione è intervenuta Rita Cugge per raccontare l’antica storia della Distilleria e di come questo particolare ed affascinante lavoro si sia sviluppato nel tempo.

Guarda l’intervista: