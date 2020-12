Triora: 100mila euro per la progettazione degli interventi sul ponte di Loreto

Centomila euro per la progettazione degli interventi di manutenzione del Ponte di Loreto, a Triora. Il contributo se l’è aggiudicato la Provincia in seguito alla partecipazione a un apposito bando ministeriale per interventi sulle infrastrutture.

Il ponte di Loreto è sulla strada provinciale 52 che collega Molini di Triora, Triora e la frazione Cetta. Sovrasta il torrente Argentina da un’altezza di quasi 120 metri ed è lungo 140 metri. Fu realizzato in cemento armato alla fine degli anni '50, e all’epoca - per la sua conformazione – rappresentava una soluzione tecnica avveniristica.

Il Presidente Domenico Abbo commenta: "Da tempo monitoriamo la sicurezza del ponte, che abbiamo garantito anche con provvedimenti di limitazione del transito. Ora, grazie al contributo che arriva da Roma, possiamo progettare nuovi interventi per la manutenzione e il recupero conservativo di un ponte storico come quello di Loreto, che in passato è stato il ponte piu’ alto d’Europa".

L’incarico tecnico per realizzare la progettazione del restyling sarà affidato a breve scadenza.