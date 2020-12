Sanremo: sabato alla Coop torna la vendita delle 'Pigotte', finanzieranno i kit di vaccinazione dell’UNICEF

A Sanremo sabato 19 dicembre tornano le Pigotte Coop: le bambole simili in tutto e per tutto a quelle che UNICEF, da anni, propone per raccogliere fondi con cui finanziare progetti per l’infanzia. Sono state realizzate a mano da molte volontarie con il coordinamento della locale Sezione Soci Coop. Adottarle significa offrire a un bambino un kit per le vaccinazioni destinate in particolare ai Paesi della fascia del Sahel, tra i più poveri del pianeta.

Tre anni di attività ininterrotta, ulteriormente ampliata durante la pandemia, hanno permesso di realizzare 76 bambole. UNICEF ha messo a disposizione i modelli, le sagome e le imbottiture, ma ogni Socia volontaria ha personalizzato le bambole in base ai propri gusti e alla propria creatività, lavorando presso la propria abitazione nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Sabato 19 dicembre le bambole saranno esposte presso il supermercato Coop Liguria a Sanremo (Corso Matuzia 113) per l’intera giornata, dalle 9,30 alle 19, e potranno essere adottate con un’offerta minima di 20 euro.

“Siamo felici di sapere che prosegue l'impegno straordinario di Coop Liguria, dei suoi Soci e di tanti altri volontari che collaborano con questa cooperativa per sostenere i programmi e i valori dell’UNICEF e per costruire insieme un mondo più giusto a partire dai bambini sui quali si costruisce il futuro di tutti” sottolinea Franco Cirio, responsabile del Comitato Regionale Liguria per l'UNICEF. “Questo obiettivo si raggiunge attraverso la promozione della cultura, del senso di responsabilità e di iniziative come quella di sabato 19 dicembre”.

Il gruppo che ha lavorato al progetto conta oggi circa 10 volontarie, coordinate da Patrizia Montagna, consigliera della Sezione Soci Coop di Sanremo. La collaborazione con UNICEF per la realizzazione di Pigotte in Coop è cominciata dal 2017.