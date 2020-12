Sanremo: da domani due nuovi operatori sanitari a Casa Serena, situazione sotto controllo anche sul piano Covid

Arriveranno domani due nuovi operatori sanitari a ‘Casa Serena’ e, quindi la situazione tornerà a breve sotto controllo. Fortunatamente è stato anche contenuto il piccolo focolaio di Covid-19 che si era registrato nelle scorse settimane e ora anche sul piano sanitario i problemi sono stati risolti.

Per quanto riguarda il lavoro non si sono mai registrati inconvenienti e i degenti sono sempre stati seguiti allo stesso modo. Domani, con i due nuovi operatori, l’organizzazione ritornerà alla normalità.

Erano quattro gli infermieri che mancavano all’appello, visto che alcuni hanno partecipato al bando Asl, altri si sono trasferiti in altre province ed altri ancora in case di riposo diverse. Per quanto riguarda i casi di Covid, invece, a metà novembre su oltre 150 ospiti sottoposti a tampone, solo 4 (asintomatici), sono risultati positivi mentre gli operatori sanitari (a parte i due che inizialmente erano positivi) sono risultati negativi.

I pazienti, lo ricordiamo, vennero isolati nelle proprie stanze al primo insorgere di sintomi di alcuni. Questo ha bloccato sul nascere il focolaio.