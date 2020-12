Eucaliptus di Arma di Taggia: il sindaco disponibile al confronto con la popolazione, domani incontro con l'agronomo

Prima di arrivare a un eventuale abbattimento dell'albero ci vorrà ancora qualche giorno. Il sindaco, nonostante le due perizie che confermano un quadro critico ha deciso di far effettuare ancora ulteriori analisi. Quindi, a scopo precauzionale, il primo cittadino ha emanato un'ordinanza per allargare l'area di sicurezza intorno alla pianta che si trova in mezzo ai locali. In quest'ottica e in attesa che si definisca ulteriormente il quadro, è stato necessario chiudere anche un'attività che si trova di fronte all'eucaliptus. Fino a quando l'albero non verrà messo in sicurezza o tagliato, il locale dovrà rimanere chiuso.