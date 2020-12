Dopo quello di Cristiano Ronaldo, PortoSole ospita un altro maxi yacht legato a qualcuno che ha fatto la storia del calcio. Attraccato nel porto matuziano c’è ‘Aurelia’, meglio conosciuto come '10', l’inconfondibile yacht dell’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero.

Tanta la curiosità legata all’originale imbarcazione e una domanda ricorre: c’è anche Alex? Per il momento in città non c’è traccia di Del Piero che, come noto, da anni vive negli Stati Uniti.

Foto Tonino Bonomo