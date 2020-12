Stile Artigiano 2020: Sabrina Bravo e le opere di Vetrarte

Nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, l’appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

Protagonista della puntata di oggi è Sabrina Bravo, di Vetrarte a Sanremo, impresa specializzata, oltre che in opere in vetro tradizionale, anche nell’esecuzione di vetrate artistiche rilegate a piombo e vetrate, quadri e altri oggetti in vetro fusione.

Guarda l’intervista: