I Rock'n'Comics di Larry Camarda nel nuovo libro firmato Little Nemo Art Gallery di Torino

Conto alla rovescia per l'uscita del nuovo libro firmato Little Nemo Art Gallery e che porterà in dote i “Rock'n'Comics” firmati dall'artista sanremese Larry Camarda. L'edizione a cura di Sergio Pignatone vedrà protagoniste le grandi sta della musica nel loro 'incontro' con i mitici supereroi americani.



Così Graziano Origa presenta “Mashup Rock’n’Comics”

Larry Camarda, cavallo di razza che corre, anzi galoppa e scavalca, since dal 1965, quando nasce a Sanremo il 9 marzo con lo zoccolo duro. Oggi - superati i 50 senza sospetti - è riconosciuto e quotato e valutato uno dei geni del colore, per le sue oramai conclamate eleganti covers, talvolta di sapore vintage, pop and soul, certamente celebrative col cuore in mano, profondamente personali pur essendo multipli. Un uomo rock in guerra contro il banale, di quinta e dietro le quinte, ironico di qualità. Come il suo adorato Magnus, Lo Sconosciuto noto ricercato dalla polizia e dai collezionisti con occhio lungo, wanted.

Le opere di Camarda hanno generato un ampio interesse sui loro meriti come arte. Lo stesso Larry ha ammesso: «Sto copiando nominalmente, ma sto davvero riaffermando la cosa copiata in altri termini. In questo modo, l'originale acquisisce una consistenza completamente diversa. Non sono pennellate spesse o sottili, sono punti e colori piatti e inflessibili linee».

Bill Griffith (classe 1944), fumettista americano conosciuto per il suo surreale “Zippy”, una volta disse: «C'è arte alta e c'è arte bassa. E poi c'è arte alta che può prendere arte bassa, portarla in un contesto artistico alto, appropriato ed elevarlo in qualcos'altro».

Questa volta, Larry, presenta 40 opere, dedicate alle icone del rock’n’roll - morti e viventi da sempre e per sempre - a cui incatena e fonde i miti dei comics mascherati di ferro e velluto coi quali è cresciuto. Tutte le sue opere sono realizzate a mano su cartoncino 640 grammi formato 42x56 cm. I Dipinti cartacei editoriali di Larry, posson apparire o essere fraintesi come ispirazione alla psichedelia.