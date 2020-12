Festival di Sanremo 2021, Biancheri: “Edizione ricca di colori e sfumature, occasione di ripartire per la città e per il Paese”

La conferenza stampa di ‘Sanremo Giovani’ è stata anche l’occasione per fare il punto sul Festival di Sanremo 2021, l’edizione più attesa come simbolo di ripartenza dopo un anno a dir poco complesso per il mondo dello spettacolo e della musica. Insieme ad Amadeus e ai vertici Rai, è intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri, in collegamento da Palazzo Bellevue. Anche dalle parole del primo cittadino emerge tutto il desiderio di ripartire proprio da quel Festival di Sanremo che, a febbraio, è stato ultimo baluardo di spensieratezza prima del lockdown che ha cambiato le nostre vite.

“Ci siamo lasciati a febbraio con una grandissima edizione del Festival e ci siamo ritrovati in una situazione impensabile, ma ciò che conta è essere di nuovo qui a parlare di ‘Sanremo Giovani’, una trasmissione nella quale crediamo tantissimo - ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - ci sono spazi enormi per poter lavorare sui giovani e per questo voglio ringraziare Rai e Amadeus che hanno voluto, malgrado il momento, fare la trasmissione da Sanremo, un passaggio non scontato. Abbiamo lavorato per presentarci alla serata con l’Orchestra Sinfonica e la commissione artistica per portare i finalisti di Area Sanremo. Quello che conta è dare la possibilità ai giovani. Siamo proiettati verso il Festival che si svolgerà nella prima settimana di marzo, un’edizione nella quale non mancheranno gli argomenti, piena di colore e sfumature, sarà l’occasione, per la città e per il Paese, di ripartire”.

“Per dare una risposta bisogna aspettare il nuovo Dpcm e il piano vaccini - ha concluso Biancheri - la città in alcune zone sarà controllata con tutti i protocolli di sicurezza, ma è meglio aspettare dopo il 7 gennaio per capire il nuovo Dpcm”.