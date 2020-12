Sanremo: un solo sportello attivo all'Agenzia delle Entrate e assembramenti all'ingresso, la protesta di una commercialista

Dura protesta di Graziella Corrent, commercialista di Sanremo, dopo aver riscontrato una serie di problemi questa mattina all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in corso Matuzia, nella città dei fiori.

La commercialista ci ha detto di essere andata allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, alla Foce di Sanremo, avendo fissato un appuntamento per le 10.15 per un mio cliente: “Arrivata negli ufficio ho notato un notevole assembramento di persone che attendevano il proprio turno, mi sono seduta attendendo ma nessuno mi ha chiamato. Ad una certa ora ho chiesto notizie al banco della reception ma mi veniva detto che il servizio era in ritardo. Spazientita, e dopo aver chiesto agli altri utenti quale fosse il loro turno, scoprivo che il ritardo nel disbrigo degli appuntamenti ammontava a più di un'ora e mezza. A quel punto ho chiesto di parlare con il Direttore. Lo stesso mi ha detto che gli impiegati erano tutti tra smart working e ferie e perciò si era accumulato il ritardo essendoci soltanto uno sportello attivo. Ho chiesto che mi venisse fornita un risposta per la pratica per la quale avevo fissato l’appuntamento e l'impiegata alla quale il Direttore aveva lasciato spazio per ascoltarmi, mi ha detto che non trovava la Pec spedita il 12 di agosto scorso e che avrei dovuto riscriverla. Alle mie rimostranze, nelle quali ho sottolinea che non ne avevo alcuna intenzione, l'impiegata andava nuovamente a chiedere lumi al Direttore, fornendomi poi un numero di protocollo e ribadendo il fatto che dovessi riscrivere la pec (già inviata il 12 agosto e mai esitata) giacchè era stata inviata per competenza territoriale ad Imperia. Indignata per il disservizio ho deciso di lasciare l'ufficio”.

Graziella Corrent ha poi proseguito nel racconto della pessima mattinata trascorsa all’Agenzia delle Entrate: “Tengo a sottolineare che il cliente per il quale mi ero recata all'Ufficio attende un ristoro cospicuo e, ad oggi, per questo disservizio, non ha ancora ricevuto nulla. Vi ho scritto per sensibilizzare l'opinione pubblica ed i media sul fatto che gli utenti, ogniqualvolta si trovino ad aver a che fare con l'Agenzia delle Entrate, riscontrino problemi nel disbrigo delle rispettive pratiche per una gestione malaccorta del servizio. Ricordo che l'Agenzia delle Entrate è comunque un ente pubblico e che, come tale, deve ispirarsi ai principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione”.

“Ricordo – termina la commercialista matuziana - che lo smart working, che crea problemi e gravi disservizi agli utenti nonché agli operatori come me, si attiva quando lo prevedano precisi Dpcm o quando le condizioni di vita interna agli uffici siano tali da imporlo. A questo riguardo vi invio le fotografie scattate questa mattina dalle quali è possibile constatare come un pericolo di contagio negli uffici predetti risulti drasticamente escluso dalle barriere in plexiglass collocate al loro interno tra una postazione e l'altra e rispetto all'utenza”.