Diano Marina: incendio su un terrazzo di via Generale Ardoino, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Un incendio si è sviluppato, questa mattina poco prima delle 6, sul terrazzo di un condominio in via Generale Ardoino a Diano Marina, al confine con San Bartolomeo al Mare. Secondo le prime informazioni l’incendio si sarebbe sviluppato sul terrazzo, per cause ancora in via d’accertamento, per poi svilupparsi anche all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno spento le fiamme. Sono stati fatti evacuare i residenti a scopo precauzionale. Il fuoco ha attaccato anche il sottotetto ma, dopo l'intervento dei pompieri, è sotto controllo.

Sono state sgomberate le mansarde ed il traffico è stato deviato in viale Kennedy. Possibili disagi, questa mattina, al mercato degli ambulanti. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto sono anche presenti Carabinieri, Polizia e Municipale. Ovviamente, al momento, l'intero stabile è stato dichiarato inagibile.

Verso le 8 è ripartito l'incendio nel sottotetto ma i Vigili del Fuoco stanno provvedendo allo spegnimento delle fiamme. La Polizia Municipale ha annullato il mercato ambulante di vialle Kennedy, per consentire il transito, visto che via Ardoino è chiusa.