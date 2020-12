Bordighera: il Comune a fianco delle famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid: da oggi le domande

I buoni saranno erogati sulla base della numerosità del nucleo familiare, da un minimo di 100 euro per un componente fino ad un massimo di 400 euro per 4 o più componenti. L’assegnazione avverrà a cura dei Servizi Sociali, prioritariamente alle persone che non sono già destinatarie di misure di sostegno da enti pubblici e comunque fino ad esaurimento del finanziamento statale.

“Stiamo attraversando una crisi che non è solo sanitaria, ma anche sociale ed economica - commenta l’Assessore Stefano Gnutti – e molte persone stanno vivendo una condizione di fragilità che merita forte attenzione ed un aiuto concreto ed i buoni spesa sono uno strumento per rispondere, almeno in parte, a queste esigenze. Desidero ringraziare l’Ufficio Servizi Sociali per il lavoro che svolge quotidianamente con impegno e sensibilità e per la professionalità con cui ha saputo conciliare la complessa gestione di questi dieci mesi di emergenza con la delicata attività ordinaria, che non è mai stata tralasciata”.

Il modulo per la presentazione dell’istanza è disponibile (QUI) e, una volta compilato, potrà essere inviato completo della documentazione richiesta:

- via Pec all’indirizzo bordighera@legalmail.it;

- via mail a protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del bando;

- all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Sono accettati messaggi di posta elettronica con allegati PDF in un unico file.