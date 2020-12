A Sanremo suonano le sinfonie dei motori con il Campionato Italiano Enduro Major, Faraldi: “Una giornata sportiva d’eccellenza” (Fotogallery)

In un dicembre ridimensionato dalle norme anti covid, Sanremo si conferma meta di sport, eventi e spettacolo. Quest’oggi è andato in scena l’atto conclusivo del Campionato Italiano Enduro Major, gara che ha portato in città diverse presenze tra piloti, familiari e organizzatori.

I centauri si sono confrontati non soltanto sui percorsi dell’entroterra, ma anche sulle spiagge di corso Trento e Trieste portando il rombo dei motori anche in città. Si sono distinti tra tutti anche i due piloti locali Dall'Ava e Lagorio, vincitori del titolo italiano nelle rispettive categoria. Le gare si sono concluse con la premiazione a Porto Sole alla quale ha preso parte anche l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi.

“Una giornata sportiva d’eccellenza, abbiamo avuto circa 300 partecipanti e se fosse stato un peroro normale per Sanremo sarebbe stato un trionfo - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore Faraldi - complimenti all’organizzazione, alla Polizia Municipale, ai volontari e grazie anche a Mario Robaldo per l’impegno e la passione con le quali segue il mondo dell’outdoor. Abbiamo visto rivivere Sanremo con tutti i locali del lungomare pieni, ma senza assembramenti perché ben organizzato. Abbiamo visto un ampio respiro rispetto ai due mesi passati, che siano sinfonie con le sette note o con i motori, Sanremo fa sempre effetto. Molti dei protagonisti hanno detto che vorrebbero tornare, quindi possiamo portare avanti anche discorsi che durino nel tempo”.