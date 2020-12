Sanremo: un nuovo gestore per il bar del Comune? Al via la manifestazione di interesse

Il 31 dicembre scadrà la concessione del bar al piano terra di Palazzo Bellevue, attualmente in gestione alla società ‘Puppo Caterina’. Nell’anno in corso l’amministrazione ha definito una serie di agevolazioni per via dei mancati introiti durante i mesi di lockdown e anche per il minor afflusso di persone in Comune nei mesi successivi, fino alla fine dell’anno. Ma ora è tempo di guardare al futuro.

In questi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato la manifestazione di interesse per individuare un gestore. Il contratto avrà la durata di 5 anni con un canone a base di gara di 750 euro al mese. Chi fosse interessato potrà rispondere alla manifestazione di interesse entro le 13 del 30 dicembre. Se qualcuno si farà avanti, allora sarà poi imbastita la gara per l’affidamento.

Sul sito istituzionale del Comune sono a disposizione tutti i documenti, compreso il menu con i prezzi stabiliti per la gestione del bar.