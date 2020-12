Sanremo: nuovo blitz anti assembramenti in Pian di Nave, serie di sanzioni di Polizia e Municipale (Foto)

Nuovo blitz delle forze dell’ordine in Pian di Nave a Sanremo. Dopo quello dei giorni scorsi portato a termine dai Carabinieri, questo pomeriggio sono intervenuti gli agenti del Commissariato matuziano e della Polizia Municipale, su segnalazione di alcuni cittadini.

Sul piazzale erano presenti molti giovani che, come accade spesso, si radunano senza rispettare il distanziamento sociale e in alcuni casi, anche non rispettando il corretto utilizzo della mascherina.

Diversi i controlli che sono stati effettuati dagli agenti, che hanno anche elevato alcune contravvenzioni per il mancato utilizzo della mascherina.