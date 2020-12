Rocchetta Nervina: rimosso il ponte che per quasi un anno ha consentito il transito sulla Provinciale 64 (Foto e Video)

Il ponte non c’è più: la struttura che è servita per togliere dall’isolamento viario Rocchetta Nervina tra gennaio e martedì scorso, è stato rimosso dalla grande gru, arrivata ieri mattina sulla Provinciale 64, nella zona dove nel novembre scorso crollò la strada.

Dopo il lavoro di allestimento del mezzo, in tarda mattinata è stato imbragato il ponte e rimosso dalla sua sede. Per alcune ore è stato anche vietato il transito a piedi nella zona dei lavori, ovviamente per questioni di sicurezza. Ora il ponte verrà smontato e caricato sui camion per essere riportato alla ditta che lo aveva noleggiato.

Sarà quindi smontata la gru e, una volta terminate tutte le operazioni, la strada Provinciale tornerà come prima, anzi meglio, visti i lavori di rinforzo che sono stati eseguiti. Un momento difficile per la Val Nervia e per Rocchetta, che ora torna alla normalità, almeno sul piano viario.