Coronavirus: numeri in calo nella nostra regione, rapporto tamponi-positivi all'8,01% (uno ogni 12.47)

Torna a calare, quest’oggi, il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. Sono infatti stati 320 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.992 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ovvero uno ogni 12,47 pari all’8.01%.

Con l'aumento dei tamponi eseguiti, nella nostra provincia crescono i positivi che sono stati 49 mentre 37 sono stati quelli del savonese, 127 a Genova e 90 a Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria sono stati 17.

Sono 11 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 6 dicembre e ieri), di cui due uomini di 70 e 79 anni, nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 637.449 (+3.992)

Totale antigenici rapidi: 104.903 (+5.607)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 54.684 (+320)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 8.983 (-283)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 803 (+19)

Savona - 1.020 (-24)

Genova 4.974 (-308)

La Spezia 1.501 (+34)

Residenti fuori regione o estero - 267 (-5)

Altro o in fase di verifica: 418 (+7)

Totale - 8.983 (-283)

Ospedalizzati: 907 (-22) | 85 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 105 (+3) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 88 (+8) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 251 (-7) | 29 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 17 (-3) | 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 131 (-) | 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 10 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 115 (-4) | 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 94 (-4) | 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 107 (-2) | 11 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.051 (-267)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 43.099 (+592)

Deceduti: 2.602 (+11)